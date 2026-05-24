Gonzalo Bernardos, sobre el problema de la vivienda: "Nos toman el pelo y nos lo toman mucho"

El problema de la vivienda vuelve a centrar el debate de laSexta Xplica y el economista Gonzalo Bernardos cree que se construyen pocas viviendas de protección oficial y que "nos toman el pelo".

El economista Gonzalo Bernardos advierte en el programa laSexta Xplica de la grave situación del mercado inmobiliario en España y avisa de la escasa construcción de vivienda protegida.

Durante su intervención, Bernardos compara los datos de construcción de vivienda entre 1991 y 2025 para evidenciar, según su punto de vista, el fracaso de las políticas de vivienda actuales y destaca que hace 35 años se iniciaron 205.000 viviendas con 39 millones de habitantes en España y que en 2025, con 49 millones de habitantes -10 millones más- solo hay 133.000.

El economista denuncia que únicamente unas 12.000 de esas viviendas corresponden a protección oficial, pese a que, en su opinión, las administraciones aseguran ser "muy partidarias" de este modelo. "Nos toman el pelo y nos lo toman mucho", afirmó.

Bernardos atribuye parte del problema a la normativa urbanística y a las exigencias de construcción actuales, que, según explica, impiden levantar vivienda 'low cost'. En este sentido, asegura que los planes urbanísticos obligan a construir viviendas de un mínimo de 80 metros cuadrados, algo que considera desconectado de la realidad social actual.

"¿Por qué te obligan los planes urbanísticos a acoger y hacer que las viviendas mínimas de dimensión sean 80 metros cuadrados? Porque el político de todos los partidos, no solo del PSOE o Sumar, sino también del PP, vive en otra galaxia y considera que las familias son de cuatro o cinco personas", asegura. Frente a ello, recuerda que el tamaño medio de los hogares en España "hoy en día" se sitúa por debajo de las dos personas y media por vivienda.

El economista también defiende la necesidad de impulsar viviendas más pequeñas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario. "A un joven, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya le vale", sostiene. "Quien hace la política de Vivienda tiene más de 60 años y no se entera".

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