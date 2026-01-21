La explicación de Gonzalo Bernardos a los altos precios de la nueva vivienda: "No le sale rentable al promotor si no cobra el m2 a 3.500 euros"

El problema de la vivienda vuelve a centrar uno de los debates de laSexta Xplica. El economista Gonzalo Bernardos señala a PP y PSOE por "no tener políticas de vivienda" y culpa a Podemos por decir que "se ha construido demasiado".

El debate de laSexta Xplica se centra una vez más en el problema de la vivienda, uno de los que más dolores de cabeza causa en la sociedad española actual. El economista Gonzalo Bernardos se retrotrae al pasado para recordar que "PP y PSOE no han tenido políticas de vivienda".

"La ha tenido Podemos, que decía que se ha construido demasiado; que el boom inmobiliario, que después fue burbuja, es un gran problema", comenta, para después añadir que esta afirmación es algo que se han creído a pies juntillas los dos grandes partidos. "Y no se ha construído nada en los últimos 17 años", lamenta. "En el año 2006 se iniciaban 725.000 viviendas, en el año 2013, 33.000. Esto ha caído en picado. Y de aquellos polvos tenemos estos lodos", afirma.

Según Bernardos, al promotor le ponen cada vez más exigencias, "lo que encarece tremendamente la construcción". "No sale rentable al promotor hacer viviendas si no cobra el metro cuadrado construido, sin espacios comunes, a 3.500 euros. Por lo tanto, no pueden salir viviendas baratas", explica.

El segundo gran problema viene, para él, de que en la inmensa mayoría de los edificios, "la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento exigen una densidad determinada". "No puedes hacer viviendas de 40 metros. Son de 80", detalla; algo que está "en contra de lo que pide el joven". "El joven pide independizarse y una vivienda de 40 metros ya le parece fantástica si la puede comprar a un precio de 150.000 euros", asegura. "Pero no se permite construir por la sencilla razón de que la administración va por un lado, el mercado por otro, y nadie que se dedica desde la administración al mercado de la vivienda es consciente de lo que hay", sentencia.

Para el economista, la manera de aumentar la oferta es muy sencilla: "El problema que tiene el promotor es que no tiene dinero para comprar el suelo. Si le avala la administración o el banco, el 50% del importe del suelo aumentaría bestialmente el número de viviendas construidas".

*La información a la que hace referencia esta noticia pertenece a un programa de laSexta Xplica del mes de agosto de 2025.

