"He montado mi propia empresa dedicada a las reformas", aseguraba en laSexta Xplica Anxo Cousillas, estudiante y emprendedor de 21 años. El joven expuso en el programa su historia de emprendimiento empresarial, aunque Gonzalo Bernardos se mostraba abiertamente escéptico.

El economista quiso conocer qué capital había usado para este negocio. Cousillas relató que gracias a sus ahorros había comprado una moto cuando tenía 16 años. Según aseguró, la vendió con el objetivo de "montar su emprendimiento".

La explicación, no obstante, no convenció al economista, quien no dudó en espetarle: "Una moto cara, ¿eh? Ahorraste mucho de pequeño... Es el milagro de los panes y los peces en el siglo XXI". Puedes ver la secuencia completa en el vídeo situado sobre estas líneas.