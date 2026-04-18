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García-Margallo: "Lo de Trump es una improvisación permanente, está intentando una salida algo digna"

En sus palabras, ve claves las elecciones de medio mandato en Estados Unidos con el republicano teniendo Irán, Gaza y Ucrania como frentes abiertos.

García-Margallo, sobre la guerra en Oriente Medio

José Manuel García-Margallo ha estado en laSexta Xplica para hablar de la situación en Oriente Medio. A su juicio, Donald Trump está "en una improvisación permanente" y busca "una salida algo digna" de Irán.

Todo, por las elecciones de noviembre, y es que el exministro ha comparado la situación con un "conferenciante que sube a una tarima con folios y el viento se los lleva todos": "Dice que solo él y dios sabía qué iba a decir. Con Trump es lo mismo".

"Creía que con el bloqueo sería todo más o menos definitivo porque ahogaba a la economía de Irán pero no. Pueden aguantar más de lo que creíamos", cuenta.

Mientras, la fecha de las elecciones de mitad de mandato se acerca y el republicano tiene abiertos frentes en Ucrania, en Irán y en Gaza.

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