¿Por qué las gasolineras no bajan los precios tras la tregua con Irán? Así responde el dueño de una gasolinera

"Han pasado cinco días de la tregua con Irán y no solo se mantiene sino que ha subido el precio de la gasolina", afirma el experto energético Carlos Cagigal. Así responde Joseba Barrenengoa, dueño de una gasolinera.

El experto energético Carlos Cagigal y el propietario de una red de gasolineras, Joseba Barrenengoa, debaten en este vídeo de laSexta Xplica los precios de la gasolina tras el acuerdo del alto al fuego en la guerra de Irán. "El precio del barril está bajando, pero el precio en las gasolineras en España a día de hoy no ha bajado todavía", explica José Yélamo, que pregunta a Cagigal "qué explicación tiene esto". "Lo pongo fácil, han pasado cinco días y no solo se mantiene sino que ha subido", afirma Cagigal en el vídeo, donde Barrenengoa explica que "la cuestión es que los gasolineros independientes no han bajado los precios de las gasolineras porque siguen comprando el producto al mismo precio que antes de la tregua".

Sin embargo, este argumento no convence a Cagigal, que insiste en que "no vale porque ya han pasado cinco días". "Si yo compro al mismo precio que antes de la tregua el producto, no puedo bajar el precio porque iría en contra de mi negocio", asegura Barrenengoa, que destaca que "hay que analizar por qué los proveedores no han bajado los precios" a los dueños de las gasolineras.

Además, afirma que "la Agencia Tributaria ahora cataloga a los proveedores a través de un título que se llama Operador confiable": "Este título de operador confiable solo ha sido asignado a ocho operadores; Repsol, YPF, Cepsa, una serie de compañías que además son refinadores. El resto de operadores están en condiciones mucho más adversas, porque no son confiables. Tienen que poner unos avales contra la salida del IVA de los productos han quedado".

"Entonces, ¿les echáis la culpa a Hacienda de que vendáis al mismo precio la gasolina?", pregunta el presentador de laSexta Xplica a Barrenengoa, que insiste en que "Hacienda ha hecho una cosa errónea" porque está "favoreciendo a determinadas grandes compañías, al mismo tiempo que algunas de ellas han sido sancionadas por la CNMC por supuestos pactos de precios".

Por su parte, Cagigal afirma que lo dicho por Barrenengoa se trata de "otra justificación" e insiste: "Llevamos cinco días de caída y deberían empezar a caer los precios independientemente de esa catalogación de Hacienda sobre petroleras confiables". "Es injustificable que cinco días después, con caídas entre el 15% y el 20%, digas que compráis a precios de antes de la tregua, es el mismo argumento que diste para subir el precio tras iniciarse el conflicto", afirma Cagigal.

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"Estoy totalmente de acuerdo en una cosa, que no tiene sentido que los precios hayan bajado cuando sí lo ha hecho el barril de brent", afirma Barrenengoa, que destaca que "lo que es una certeza es uqe los dueños de las gasolineras compran al mismo precio que antes de la guerra": "Los únicos culpables son nuestros proveedores que tienen acuerdos para ganar cuantiosas cantidades":