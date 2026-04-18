García-Margallo, sobre el pacto PP-Vox: "Hay muchas cosas que a mí no me gustan y afortunadamente algunas son irrealizables"

"Si a mí me gustase todo lo que ha hecho Vox, hubiese apoyado desde el primer momento una aproximación a Vox, cosa que no he hecho", ha expresado el exministro de Asuntos Exteriores.

José Manuel García-Margallo se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre el pacto alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, señalando que se trata de "un Gobierno de coalición" y que "en los gobiernos de coalición, todas las partes que forman parte del gobierno tienen que efectuar cesiones y concesiones".

En este punto, el exministro de Exteriores ha reconocido que hay "muchas" de esas "concesiones y cesiones" que a él no le gustan. "Si me gustasen, estaría en Vox, no estaría en el Partido Popular", ha manifestado, tras lo que ha señalado que "hay que tener tragaderas", a lo que ha añadido que si ellos tienen tragaderas, "Sánchez es Gargantúa".

Así, el político del PP ha criticado que "las concesiones que ha hecho este Gobierno a sus socios de gobierno han sido terroríficas", sobre todo, ha dicho, "en materia de organización territorial, de configuración del Estado y concepción de la nación".

De esta forma, García-Margallo ha insistido en que "hay muchas cosas" de ese acuerdo que a él no le gustan. "Algunas son irrealizables y afortunadamente, y como no podía ser de otra manera, dicen que será cumpliendo la ley y la Constitución. Por tanto, hay muchas que caen fuera, otras que no son competencia de las comunidades autónomas --como la tutela de menores-- que no se van a aplicar y otras no lo van a hacer porque el sentido común no lo va a permitir", ha expresado el exministro de Exteriores, tras lo que ha subrayado: "Si a mí me gustase todo lo que ha hecho Vox, hubiese apoyado desde el primer momento una aproximación a Vox, cosa que no he hecho".

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