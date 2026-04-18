En laSexta Xplica
Maestre: "Es más fácil encontrarte con un águila imperial en Extremadura que con un menor no acompañado"
En laSexta Xplica, el periodista ha expuesto que hay "45 menores no acompañados" en una comunidad que cuenta con más de un millón de habitantes. "Es más fácil encontrarse a una especie en peligro de extinción", dice.
Antonio Maestre ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, del pacto entre el PP y Vox en Extremadura y de ese concepto de "prioridad nacional" que hay entre sus páginas. En el programa, en ese sentido, han recordado que apenas hay un 4% de población migrante en la comunidad extremeña.
En ese sentido, el periodista ha apuntillado cuántos menores no acompañados hay en Extremadura: "Son 45, cuando tienen como máximo 344 plazas asignadas en una población de más de un millón de habitantes".
"Es más fácil encontrarte con un águila imperial que está en peligro de extinción que con un menor no acompañado", ha expuesto.
Y ha hecho hincapié en el concepto de "prioridad nacional": "Es una anomalía histórica que ha usado el autoritarismo para ordenar la desigualdad".
