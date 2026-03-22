Análisis en laSexta Xplica
García-Margallo, sobre la guerra en Oriente Medio: "Creo que se está complicando porque nos estamos acercando al final"
El exministro de Exteriores afirmó en laSexta Xplica que Trump "no puede estirar esto mucho tiempo si no quiere que la Cámara de Representantes y el Senado le hagan un juicio político si pierde la mayoría".
El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo afirmó en laSexta Xplica que el conflicto en Oriente Medio "se está complicando" y considera que esto está ocurriendo "porque nos estamos acercando hasta el final".
Así, señaló "dos mensajes que lanzó Netanyahu en rueda de prensa": "El primero fue que era completamente absurdo intentar decir que él había impulsado esto y el segundo fue algo así como que estaban muy cerca de haber cumplido sus objetivos". "Yo creo que ese va a ser el discurso final de Trump cuando empiece a ver que el bono a diez años baja, que las elecciones de mitad de mandato se le complican y entonces dirá que ha ganado la guerra, que ha decapitado a no sé cuánta gente, que ha destruido el programa nuclear y que ya no hay misiles balísticos", apuntó el político, a lo que añadió que "Israel, por su parte, habrá ganado 10 años".
De esta forma, García-Margallo expresó que él cree que "no puede durar" esta guerra. "(Trump) no puede estirar esto mucho tiempo si no quiere que la Cámara de Representantes y el Senado le hagan un juicio político si pierde la mayoría", concluyó.
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