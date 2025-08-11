Gabi Sanz: "No entiendo que Vox se vaya de los Gobiernos y monte esta zapatista en Jumilla"

El analista sostiene que los musulmanes de Jumilla podrán celebrar la fiesta del cordero —o cualquier otra— porque nadie puede impedírselo y el artículo 16 de la Constitución les ampara.

El veto del PP y Vox a la celebración de actos religiosos en centros deportivos de Jumilla fue analizado por Gabi Sanz en laSexta Xplica. "Digan lo que digan Vox y sus compañeros mártires, los musulmanes de Jumilla podrán celebrar la fiesta del cordero o lo que quieran, porque nadie se lo puede impedir", ha señalado.

"Todo gira en torno al uso de un polideportivo. No puedes prohibir que nadie realice un rezo o un acto de culto, porque el artículo 16 de la Constitución lo ampara", ha explicado.

Sanz, además, ha criticado la incoherencia del PP: "No entiendo cómo un partido que hace un año, cuando Vox y Abascal les dijeron: no aceptes el reparto de los menas que te impone el Gobierno o nos vamos de los gobiernos autonómicos,y se va de los gobiernos. Sin embargo, un año después, por un presupuesto en Jumilla, monta semejante zapatista".