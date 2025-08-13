Loreto Ochando afirma que si el robo a CryptoSpain es un montaje, "es el señor más absurdo del mundo"

Álvaro Romillo ha contado en su denuncia que sus asaltantes bebieron gazpacho y tomaron cerveza o zumo. Además, el criptoempresario descubrió en su pijama varias gotas de sangre de uno de los atracadores.

laSexta ha tenido acceso a la denuncia de robo Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain. Romillo denuncia que sus asaltantes le retuvieron durante cinco horas a punta de pistola y que, mientras, los atracadores comieron y bebieron productos de su nevera mientras le amenazaban.

En su denuncia, Romillo explica que uno de los asaltantes le contó que le habían contratado para recuperar todo el dinero que había robado. Además de llevarse joyas o dinero, también le robaron un móvil vinculado a cuentas de criptomonedas.

Los asaltantes, además, fueron muy violentos. CryptoSpain indica en su denuncia que, además de atacarle con un táser, le clavaron un cuchillo de cocina en la pierna izquierda. Romillo cuenta, además de los restos de comida que dejaron los asaltantes, en su pijama también había restos de sangre de uno de los atracadores.

El abogado de las víctimas de CryptoSpain ha manifestado que tienen la sospecha de que este robo podría ser un montaje. "Si lo de este señor, finalmente, es un montaje... es el señor más absurdo del mundo", comenta Loreto Ochando.

"Si hay sangre de un atracador, es tan sencillo como sacar el ADN de esa sangre, las huellas y lo que haya en los vasos que se han tomado el gazpacho", afirma la periodista. "A lo mejor los contratados no contaban con que hubiera un pacto entre asaltado y el jefe", comenta Elisa Beni. "Si es un montaje, se verá enseguida", concluye Ochando.