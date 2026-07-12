Gabi Sanz: "Yo estoy convencido de que Rajoy no es racista, su España era una España blanca pero que ha quedado en el pasado"

El periodista expresó en laSexta Xplica que "la España de Rajoy", que es, dijo, la suya, porque él es "boomer', era otra". "Era una España blanca, pero era una España que ha quedado en el pasado", señaló.

Gabi Sanz se pronunció en laSexta Xplica sobre el polémico artículo de Rajoy sobre la selección francesa y dijo que "el problema de un expresidente del Gobierno es cuando habla no es cátedra, como el Papa, pero casi, y aunque sea en un digital, un expresidente sigue siendo expresidente del Gobierno hasta que se muere y no puede permitirse determinadas licencias".

"Decir esto de que Dembélé, Mbappé o que Olise no son franceses me parece una exageración. Y el problema no es lo que diga Rajoy, que yo estoy convencido de que no es racista, sino que hemos visto a Lemus, al señor este de la ultraderecha, decir que Europa a Europa y los africanos allí y los asiáticos allí y el discurso de Rajoy probablemente de forma indirecta, sin quererlo él, abona esa tesis", opinó el periodista, a lo que añadió: "Abona que legítimamente se pueda plantear buena parte de la ciudadanía la pregunta de si Lamine Yamal o Nico Williams son españoles y claro que lo son".

"Yo creo que la España de Rajoy, que es la mía, porque yo soy 'boomer', era otra", manifestó Sanz, tras lo que declaró que "era una España blanca, pero que ha quedado en el pasado". "Yo creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos, también el expresidente y creo que hará muy bien en hacer los billetes de opinión de cada partido, yo los espero (...), pero espero moderación en los comentarios", reconoció, al tiempo que apostilló que esto lo hacen "empresas que incluyen moderación en los comentarios en las webs" y que también "debería haber una moderación en los comentarios de los expresidentes".

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