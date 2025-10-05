Feli, paciente de cáncer de mama a la que diagnosticaron seis meses tarde: "Me han cortado el pecho"

"Hasta el día 17 de mayo de este año no supe lo que tenía", revela esta mujer en laSexta Xplica: "Si me hubieran llamado antes a lo mejor no me lo hubieran cortado entero, sino solo un trocito".

Durante las últimas jornadas, varias mujeres han denunciado los retrasos de los resultados del cribado de cáncer de mama que se desarrolla en Andalucía. Algunas de ellas, como Feli, han pasado meses sin saber que tenían un tumor pese a haber realizado la prueba inicial.

"Me hicieron la primera mamografía el 19 de noviembre de 2024 y hasta abril no me llamaron para que fuera a hacerme más pruebas. No me esperaba que me llamaran, ni me acordaba siquiera", ha revelado esta mujer en laSexta Xplica.

Asimismo, narra que le dieron cita para el 2 de mayo para realizar otra mamografía y una ecografía. Después, le derivaron al hospital para una biopsia.

"Hasta el día 17 de mayo de este año no supe lo que tenía", revela. "Me han cortado el pecho. Si me hubieran llamado antes a lo mejor no me lo hubieran cortado entero, sino solo un trocito", añade.

Feli cuenta a su vez que tras pasar por esta horrible situación, no obtuvo ninguna explicación sobre por qué se le había llamado casi seis meses después de la primera prueba.

