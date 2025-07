Las explicaciones de Juanma Moreno a laSexta Xplica sobre por qué quitó los estudios en ADE de su currículum: dice que lo hizo por "honestidad"

"Hemos invitado al presidente de la Junta de Andalucía a que esté en este programa para hablar de este asunto y de otros muchos. Está en un viaje oficial, no nos puede atender, pero nos ha dado una explicación", contó José Yélamo en referencia a Juanma Moreno y a los cambios en su currículum con el paso de los años.

"Él dice que estudia en una universidad llamada EADE, como figuraba en la página web del Congreso en el año 2000, una universidad que expide títulos de la Universidad de Gales. Él pone que es licenciado, porque dice que termina esos estudios de ADE, y cuando ve que no lo puede homologar, lo cambia, y en vez de licenciado pone en 2004 que tiene estudios en Dirección y Administración de Empresas", señaló el presentador de laSexta Xplica.

Así, según el presidente de la Junta de Andalucía, siguió "intentando homologarlo", pero no pudo, por lo que "al final por honestidad elimina completamente esos estudios, y esa es la causa de que vaya menguando esa titulación hasta su desaparición". "Esa es la versión de él, que lo hace por honestidad", subrayó Yélamo.

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a Antonio Maestre, quien defendió que "solo se es licenciado si eres licenciado". "Si no lo puedes homologar, no eres licenciado. Es muy sencillo. Yo me puedo sacar un curso de pinta y colorea, y lo pongo, y luego lo intento homologar. Todos los que tenemos titulaciones oficiales, las tenemos y sabemos muy bien las que tenemos, y las pones cuando acabas", manifestó el periodista.