El mensaje de Zapatero a Gabi Sanz sobre la carta que una empresa china envió a su despacho: "Ni contesté; no hay tema"
Tras situar la UDEF al expresidente como intermediario de China para la compra de petróleo de Venezuela, el socialista ha expresado a Gabi Sanz que para él "es casi una broma" este asunto. "Ni me acordaba de eso. Obviamente, no hice absolutamente nada", ha asegurado.
Gabi Sanz ha revelado en laSexta Xplica una conversación que ha mantenido con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le ha preguntado por la carta que una empresa china le envía a su despacho, después de que informes de la UDEF situasen al político como intermediario de China para la compra de petróleo de Venezuela.
"Ni me acordaba de eso. Obviamente, no hice absolutamente nada, ni contesté. Parece que yo me reuní allí con alguien y me enviaron esa carta, pero ni sé que empresa es. No hay nada, obviamente", ha asegurado Zapatero a Sanz.
Tras ello, el periodista ha querido saber si entonces no hizo ninguna de petróleo con esa empresa china ni le dijo a Julio Martínez que hiciera esa gestión, a lo que el exlíder socialista ha respondido que "para nada". "Te aseguro que nunca ha estado en mi cabeza esa carta. Ni pedí eso a los chinos, que son muy de estas cosas. Una vez apareció en una web de una empresa que yo estaba contratado por ella porque fui a un foro", ha expresado Zapatero, a lo que ha añadido que "no hay tema", que para él es "casi una broma" y que no sabe ni de qué empresa se trata.
