Mercedes Milá ha visitado laSexta Noche por primera vez desde que José Yélamo dirige el programa. En su paso por el plató, la periodista ha querido dar un consejo al presentador, con quien se ha negado a hablar antes del directo.

"Me has dicho que entrevistador y entrevistado no deben hablar antes de la entrevista", ha aseverado el presentador, mientras que Milá ha explicado sus razones en laSexta Noche. Puedes escucharlas en el vídeo principal de esta noticia.