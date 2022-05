Mercedes Milá ha manifestado en numerosas ocasiones su enamoramiento por el actor William Levy, al que ella misma cataloga como su "novio cubano", y es que hasta el propio actor ha definido a la periodista como "la mujer más guapa de España".

Milá ha asegurado que nunca le ha pasado lo de entrevistar a alguien que le haya enamorado "hasta las patas": "No tengo ni edad ni situación de ninguna clase para que me guste tanto un hombre que está trabajando en una telenovela. Pero es que William Levy me ha dado la felicidad, que es algo que solamente me ha pasado cuando me he enamorado de verdad". En el vídeo principal de esta noticia, escenifica con José Yélamo qué haría al actor si "alguna vez tiene la suerte" de que se aproxime a ella.