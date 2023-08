"Soy de un pueblo humilde de Cáceres y he estudiado en centros públicos", ha desvelado el periodista económico José María Camarero en el programa laSexta Xplica, donde se ha mostrado tajante: "Lo importante es lo que tuve, y creo que ahora no tienen muchos jóvenes: el apoyo de las instituciones públicas para mejorar".

"Yo sí tuve, por circunstancias personales, una beca que me permitió estudiar en la universidad e incluso ir algunas semanas al extranjero. Eso ahora no lo hay, no hay apoyo público como había antes", ha recalcado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Según su opinión, en la educación pública "se están creando verdaderos guetos de colegios, sobre todo en las grandes ciudades". "El que tiene dinero se va a unos colegios, y por el sistema de elección que todos sabemos que hay para los colegios públicos, ya la gente ni quiere ir. Y creo que es el mayor fracaso de la educación pública en general en España", ha zanjado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de los mejores momentos de la temporada de laSexta Xplica que el programa ha recordado durante este sábado 12 de agosto.