El economista Gonzalo Bernardos se ha mostrado muy crítico durante su participación en un debate sobre las desigualdadessociales y la meritocracia. "La mayor parte de la población no puede fracasar porque no tiene derecho a emprender pues su papá o mamá no tienen capital"", ha asegurado.

"El emprendimiento en España está asignado a gente con dinero y relaciones, que son las claves del éxito en el mundo de los negocios", ha defendido en el programa laSexta Xplica.

El economista ha lanzado varios mensajes dirigidos a las personas jóvenes, a quienes les ha recomendado no creer "eso de que si deseáis una cosa mucho, mucho, mucho, la conseguiréis" En su opinión, ese tipo de mensajes son "una de las tomaduras de pelo más grandes que pueden existir". "Eso de que el mundo es tuyo y puedes conseguir lo que quieras, no es verdad", ha recalcado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de los mejores momentos de la temporada de laSexta Xplica que el programa ha recordado durante este sábado 12 de agosto.