Para Íñigo Errejón, que Alberto Núñez Feijóo evite responder a si gobernará con Vox "es un insulto a la inteligencia": "¿Hay un solo español que tenga dudas de que si lo necesita el señor Feijóo va a gobernar con la extrema derecha?", asevera el candidato de Sumar, que recuerda que "en todas partes lo está haciendo".

A su juicio, el líder del PP "intenta nadar y guardar la ropa" y cita como ejemplo el hecho de que una "delegación de segundo nivel" del partido haya acudido este sábado al Orgullo LGTBI en Madrid: "Hay que tener poca vergüenza", sentencia.

"Que lo diga, uno no puede avergonzarse de la gente con la que ya está llegando a acuerdos. Si te avergüenzas, no llegues a acuerdos", asevera el líder de Más País, que remacha: "Y si no te avergüenzas, pues dile a los españoles: '¿Saben el partido ese que dice que la bandera del arcoíris es un trapo, una bandera de pedófilos? Con ese quiere gobernar'".

Errejón se pregunta asimismo "qué es lo que les inquieta de la bandera arcoíris": "Creo que es gente básicamente que le tiene miedo a la libertad". "El Orgullo también es para ellos, para que sean lo que quieran ser sin temor", sostiene el diputado, que responde a las palabras de Santiago Abascal, que adujo que no celebra el Orgullo porque es heterosexual.

Así, frente a quienes pretenden dividir "en una especie de pelea entre heterosexuales y personas LGTBI", sostiene que eso "es una tontería": "Soy heterosexual y he estado comodísimo en el Orgullo, porque no es la reivindicación de una minoría, es la reivindicación de la libertad y ahí caben todas las personas", defiende.

Puedes escuchar su intervención en el vídeo.