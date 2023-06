El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que él no celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+ porque es "heterosexual". Además, ha asegurado que hay "muchos homosexuales que no lo celebran porque no reducen su personalidad a una querencia sexual". Unas declaraciones que realiza el mismo día de un Orgullo que promete ser más reivindicativo tras los retrocesos por los pactos de PP y Vox.

En una entrevista en La hora de La 1 de TVE, el presidente de Vox ha cargado contra los que llama los "lobbies" LGTBI al ser preguntado sobre si celebrará de alguna manera el día del Orgullo. "No tengo nada previsto. Entre otras cosas, supongo, porque soy heterosexual. Pero hay muchos homosexuales que no lo celebran porque no reducen su personalidad simplemente a una querencia sexual", ha manifestado.

Además, ha quitado relevancia a la celebración del Orgullo apuntando que "tiene mucha menos importancia de la que algunos políticos y los lobbies quieren hacer creer". "Creo que hay muchas personas homosexuales, algunas votan a Vox, que no se identifican con los mensajes de los lobbies ni creen que tengan que tener un día especial de celebración. Yo creo que puedo representar bien a esas personas", ha zanjado Abascal.

Abascal no conoce el Convenio de Estambul

No solo ha cargado contra el Día del Orgullo LGTBIQ+, sino que ha admitido que no conoce el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. El líder de Vox desconoce este instrumento jurídico internacional de ámbito continental más importante y específico para prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, que España ratificó en 2014.

"No conozco el convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí... El género es un concepto ideológico", ha opinado Abascal. Preguntado si abandonaría el convenio de Estambul si llega al gobierno de España, ha evitado contestar, asegurando que su partido es el que más defiende a las mujeres y que él solo se rige por la normativa española.

En un momento de tensión con la presentadora de La Hora de La 1, el líder ultraderechista ha defendido que él no va a "admitir que" le "planteé de ninguna manera que Vox está a favor de la violencia contra las mujeres". Sin embargo, siguió insistiendo en que la violencia de género es una cuestión terminológica, negando su existencia.