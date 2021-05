Miguel Ángel Revilla ha asegurado en laSexta Noche que Pedro Sánchez quería un pacto con Ciudadanos en abril de 2019, al que Albert Rivera dijo 'no'. "No sé qué personas le influyeron, pero no entiendo cómo pudo despreciar aquel proyecto, cuando se le ofrecía lo que le diese la gana, y te lo digo porque yo intenté hacer esa gestión", ha asegurado.

Así, ha contado que un día le llamó Pedro Sánchez para preguntarle si era amigo de Rivera. "Yo le llamé y le intenté decir que por España tenía que hacer un pacto con el PSOE, que daba estabilidad", ha relatado, tras lo que ha confesado: "Él dice que no se lo ofreció, pero te digo yo que sí porque el propio Pedro me pide a mí que llame a Rivera para intentar convencerle".

"Sánchez le hubiese dado la vicepresidencia, Asuntos Exteriores, Economía o lo que quisiera", ha manifestado el presidente cántabro, quien ha defendido que "si Rivera llega a pactar con el PSOE, seguramente ahora España estaría de otra manera, pero Rivera dijo 'no' , y la jugada que hizo Pedro Sánchez se entiende desde el punto de vista de conseguir al poder, porque no había otra posibilidad".