Rafael Catalá, tras las críticas por sus declaraciones sobre la sentencia a 'La Manada': "Respeto la independencia judicial, pero tengo derecho a tener opinión"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la Comisión General de Codificación tiene desde este viernes el encargo de trabajar en el estudio para una reforma del Código Penal y que, por tanto, el Gobierno presentará "en semanas" una primera propuesta al resto de grupos políticos.

Catalá ha subrayado que el Ejecutivo ha pedido a distintos expertos que inicien un periodo de reflexión tras conocerse este jueves la sentencia de nueve años de prisión para los cinco integrantes de 'La Manada' por un delito continuado de abuso sexual.

"En 23 años (este tipo de delitos datan en el Código Penal desde 1995) la sociedad ha cambiado mucho y, en particular, en el compromiso por el respeto y en la intransigencia contra la violencia, sobre todo contra la de género", ha señalado el ministro de Justicia en una entrevista en 'laSexta Noche'. En este sentido, Catalá ha defendido que el Gobierno trabajará para que el Código Penal quede perfilado "de la mejor manera posible" de cara al futuro, y ha pedido estar "siempre" del lado de la víctima, que "nunca" es responsable de nada.

"Es verdad que los jueces tienen que estudiar mucha información y tienen que tratar de dictar una sentencia justa, y es lo que han intentado en este caso. Es un tema muy delicado diferenciar entre agresión o abuso en función de que haya o no violencia e intimidación", ha apuntado. Acerca del magistrado Ricardo González, encargado de emitir el voto particular en el caso de 'La Manada' y que pide la absolución de los acusados, el responsable de la cartera de Justicia ha explicado que González ejerce su función jurisdiccional con "independencia" y que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el organismo que debe actuar o no contra él.

"Dejemos al CGPJ que ejerza sus funciones de autogobierno", ha indicado. Por otro lado, Catalá ha afirmado que entiende que la sociedad critique las ciertas decisiones judiciales y ha apelado a la vía de recurso. "Vivimos en una sociedad democrática y entiendo la convulsión social en torno a un hecho tan mediático. Hay que garantizar la independencia de los jueces y que los ciudadanos puedan emitir sus opiniones sobre estos", ha agregado.

Tras las críticas que ha recibido por parte de la Asociación de Fiscales y de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Catalá ha defendido que un ministro de Justicia debe tener un papel "activo" y "dinámico", pero siempre con "absoluto respeto institucional". "Tener opinión desde el respeto está dentro de las reglas del juego y eso no altera mis funciones como ministro", ha argumentado.