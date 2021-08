Pablo Montesinos reaccionó en laSexta Noche a unas declaraciones que hizo Pablo Casado sobre la guerra Civil, en las que afirmó que "fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia", defendiendo que "el PP ha reivindicado la Transición, la Constitución y la democracia".

"Condenamos toda violencia y todas las dictaduras, sin excepción, las pasadas y las presentes. No todos en política pueden decir lo mismo", aseguró, tras lo que señaló directamente al Gobierno: "Si usted le pregunta a la portavoz del Gobierno, ella no quiere decir que Cuba es una dictadura".

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, afirmó que "Franco fue un dictador" y que "todas las dictaduras se condenan". "En la Segunda República se hicieron cosas mal, hubo un golpe de Estado, y después una dictadura. La historia es la que es, pero el PP mira hacia adelante. Y si se va a la calle, a la gente le preocupa llegar a final de mes, pagar la factura de la luz...", manifestó, tras lo que insistió en que si se invita a la portavoz del Gobierno a laSexta Noche, no iba a ser "tan clara" como él al hablar de una "dictadura de hoy, no de ayer, porque tienen a unas personas en el Consejo de Ministros de Unidas Podemos que no condenan lo que está pasando en Cuba".