Verónica Sanz ha tirado de hemeroteca y ha mostrado a Mónica García una recopilatoria de rifirrafes que han tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid y la líder de Más Madrid en la Asamblea. En una de sus intervenciones, Ayuso criticó que García se presentase con "un look 'pepero' con tirabuzones a decir que abriría más la hostelería".

"Es infantil, ridículo y frívolo utilizar una cámara para el ataque personal. Yo en todas mis intervenciones hablo, le pregunto por sus políticas y las critico en términos políticos. Nunca jamás la he hablado a ella de cómo viste o de cómo se peina, y eso sí lo ha hecho ella conmigo", ha expresado la líder de la oposición en Madrid tras ver las imágenes, a lo que ha añadido: "Le he preguntado por sus políticas y su respuesta siempre ha sido la misma: ustedes son comunistas, ustedes traen la miseria, un día tengo look pepero, otro día la boca mustia".

En este sentido, García ha afirmado que Ayuso "se dirige a su bancada siempre que habla" y que siempre utiliza el "mismo modus operandi". "Es la misma presidenta faltona, sin criterio, sin proyecto e incapaz de responder a una pregunta de la oposición", ha criticado García, quien ha reconocido que no tiene "ninguna relación" con Ayuso. "Si dentro de la Cámara el debate fuera honesto, estaría encantada de poder tener algún tipo de relación, pero después de que una persona me insulte, no sea capaz de responder a nada, y ha frivolizado con la pandemia, no tengo nada que hablar con ella", ha manifestado.