Miguel Poveda defiende la gestación subrogada: "Si yo fuese mujer, decidiría si te quiero ayudar o no"

"Entiendo que genera un debate y a quienes no lo comparten les explicaría desde el amor otras experiencias y no entraría en el insulto porque no quiero que sus hijos crezcan en las descalificaciones", así ha hablado Miguel Poveda sobre la gestación subrogada en laSexta Noche.

El artista, ha denunciado "las prácticas que se hacen de forma ilegal, de forma sucia". No obstante ha destacado que "hay una manera de hacerlo en Estados Unidos" y ha explicado que en su caso, él tiene "un vínculo con la familia" que le ayudó, con la que habla "todos los días".

Miguel Poveda ha dicho que en su caso hay "ninguna explotación" y que cuando la gestante de su hijo oye hablar sobre eso "se echa las manos a la cabeza". Además, él afirma que si fuese mujer, decidiría desde su libertad.

Miguel Poveda: "Me duele esta neblina de confrontación en Cataluña"

El artista Miguel Poveda ha hablado en laSexta Noche sobre su trayectoria profesional y también sobre la actualidad. Ha dicho que su relación con Cataluña "es de amor absoluto" porque allí tiene "impregnados en cada lugar" muchos de sus recuerdos.

El alegato de Miguel Poveda en defensa de la igualdad: "Me parece incomprensible hablar de la homosexualidad como tema tabú"

El artista Miguel Poveda ha lanzado en laSexta Noche un mensaje por la tolerancia que se puede ver al completo en el vídeo.