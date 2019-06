Mercedes Milá: "Me entristece pensar que Nacho Palau ha sacado a Miguel Bosé del armario a la fuerza"

Mercedes Milá tuvo que negar en directo que Miguel Bosé se hubiera muerto en 1992 con un programa en directo con él. laSexta Noche ha recordado el momento, y la periodista ha aprovechado para dar su opinión sobre su polémica separación: "Me entristece mucho pensar que Nacho Palau, su compañero durante muchos años, le ha sacado forzosamente del armario".

"Eso me parece profundamente inmoral y lo digo por primera vez", ha reconocido Milá. "Si él no quería decir que era homosexual, que le va a forzar una persona con la que ha vivió 26 años que ha tenido cuatro hijos. Lo condeno paliativamente", zanja la periodista.

laSexta Noche le ha querido hacer un regalo a la periodista: un vídeo que le manda Miguel Bosé. Este es el mensaje que ha trasmitido:

"Mercedes, me cuentan que es tu noche en laSexta, me alegro mucho por ti. Una anécdota vivida contigo hay muchas pero me quedaría con el primer programa de 'Queremos saber' porque ahí demostraste para que sirve periodismo, para esclarecer una situación que era desagradable. Te deseo que lo pases muy bien. Te quiero muchísimo. Eres mi cómplice, mi amiga, mi confidente, mi compañera. Una abrazo para Iñaki y para todos".

Mercedes Milá ha agradecido el emotivo vídeo con unas bonitas palabras hacia el cantante: "Son tantos años ya. Siempre ha estado y siempre he estado". También ha querido valorar la actual situación de Bosé: "Me preocupa la voz, no me hace gracia. Tampoco me extraña porque esta tenido tantos disgustos, le han separado de sus hijos".

