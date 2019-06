El divertido 'tonteo' entre Mercedes Milá e Iñaki López en laSexta Noche: "Oye, que sexy tío"

Iñaki López ha visitado a Mercedes Milá mientras se estaba maquillando para entrar en el plató de laSexta Noche. Ambos han protagonizado un divertido momento de 'tonteo' en el que han acabado por reconocer que todo empezó por Whatsapp.

"Me han dicho que eras alucinante, encantador y amoroso, y lo he comprobado por Whatsapp", ha reconocido la periodista. El presentador de laSexta Noche ha asegurado que no pueden decir que se han "llegado a decir por Whatsapp", pero que se han "gustado en la mirada".

Mercedes Milá cree que "gustarse en la mirada es de las cosas más importantes para el amor", pero justo en ese momento se ha dado cuenta de que Iñaki llevaba un "anillo de supercasado". Iñaki ha tirado de humor: "Bueno no empezamos bien del todo pero todo se anduviera".

Este divertido encuentro ha terminado con un "oye, que sexy tío" de Mercedes Milá a Iñaki López por los tirantes que llevaba bajo el traje.

Ya en la entrevista, Mercedes Milá ha querido mandar un mensaje a quien esté atravesando una depresión:

Además, ha hecho público su apoyo por Manuela Carmena y se ha lamentado de los resultados electorales:

La periodista ha recibido un emotivo vídeo de su amigo Miguel Bosé. Además ha opinado sobre su polémica separación: