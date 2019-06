Mercedes Milá: "Perder a Manuela Carmena de alcaldesa de Madrid es una puñalada trapera"

laSexta Noche ha recordado cómo Mercedes Milá coincidió con Manuela Carmena en el programa Queremos saber. La periodista ha aprovechado para valorar el resultado electoral: "Fue una tristeza. Perder a Manuela Carmena de alcaldesa de Madrid es una puñalada trapera".

Mercedes Milá cree que nos debemos dar cuenta de que hay que votar más: "Hasta que no nos demos cuenta de que tenemos que votar y no llegar a un 50% de participación en una elecciones municipales… no hay que ir a votar y luego sino lloráis si no sale lo que queréis".

"Las últimas elecciones generales se notó que nos estábamos jugando mucho y hubo una elevadísima participación. Si se volvieran a hacer las municipales de nuevo saldría Carmena porque habría gente que se daría cuenta de que no se puede quedar en casa", defiende Milá.

