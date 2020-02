Inés Arrimadas ha asegurado que en Euskadi existe "un gobierno ultranacionalista". Por eso ha pedido hacer "una fórmula movilizadora para que todos los constitucionalistas en el País Vasco tengan una lista ganadora y trasversal" y lo ha ejemplificado con propuestas para la comunidad: "Mejora de la gestión y el respeto a todos los ciudadanos".

"¿Un gobierno progresista se puede apoyar en aquellos que creen en privilegios territoriales?", se ha preguntado la portavoz de Ciudadanos en laSexta Noche, y ha destacado: "La igualdad de todos los españoles está en la Constitución y no se respeta. Lo que plantean con el nuevo estatuto es intolerable".

En esta línea, ha criticado la gestión del Gobierno al respecto: "Me parece inaudito que un partido socialista y obrero esté más cerca de partidos como Bildu o PNV que de Ciudadanos. La mayoría de ciudadanos no lo entiende". Arrimadas ha criticado que "Sánchez dijo que no quería depender de independentistas ni a hacer un acuerdo con Podemos, y está haciendo justo lo contrario".

Por ello, ha puesto en cuestión el apoyo de su partido al plan de Presupuestos que presente el Gobierno de coalición. "Si son cómo se han anunciado, que vuelven a beneficiar a la Generalitat y no a los catalanes, será muy complicado", ha dicho Arrimadas, si bien ha matizado: "Cuando el partido del Gobierno traiga alguna iniciativa con la que estemos de acuerdo le apoyaremos".

"Me preocupa que la estabilidad del Estado dependa de partidos que quieren cambiar de régimen, como Podemos", ha denunciado Arrimadas, y ha añadido: "A Podemos le gusta más el régimen chavista que el sistema democrático que tenemos". Arrimadas ha insistido en esta afirmación: "Les gusta Mucho maduro y les encanta lo que ha hecho. Hay que ver lo que ha pasado en España cuando Podemos ha entrado en el Gobierno".