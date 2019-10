Francis Franco, nieto de Francisco Franco ha acudido a laSexta Noche, donde ha hablado de la exhumación de su abuelo, expresando que para su familia "ha sido una profanación" de los restos de Franco. "Mi abuelo no estaba allí, mi abuelo está en la historia y en el cielo", ha manifestado.

Además, ha asegurado que ellos no pactaron nada, sino que fue "el Gobierno el que impuso cómo debía ser todo: qué se iba a hacer, cuándo y cómo" y ha criticado que con este acontecimiento "se ha demostrado que la separación de poderes deja mucho que desear porque se ha politizado".

En lo referente al Valle de los Caídos, el nieto de Francisco Franco ha defendido que "no es un mausoleo hecho" para el dictador, añadiendo que "el lugar prominente de la basílica lo ocupa José Antonio Primo de Rivera".

"La España de mi abuelo no era una dictadura, era una 'dictablanda'"

Para el nieto de Franco, la exhumación "ha sido un acto electoral del PSOE". "¿Qué vende el PSOE si no vende lo que ha hecho con los restos de mi abuelo?, se ha preguntado, al tiempo que ha asegurado que "el franquismo no existe porque Franco no quiso que existiera".

En este sentido, Francis Franco se ha referido a Pedro Sánchez para decir que "humillar a los muertos es de cobardes". "Va a pasar a la historia por ser un profanador", ha criticado, añadiendo que la exhumación "no es una victoria para la democracia, sino una victoria pírrica".

También ha hablado sobre la bandera con el águila negra, defendiendo que "no es preconstitucional, sino histórica" y ha afirmado que "no se puede comparar la Alemania nazi con la época de Franco". "La España de mi abuelo no era una dictadura, era una 'dictablanda'", ha expresado.