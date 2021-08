"El COVID persistente está generando ya un problema importante", advierte el doctor Julián Ezquerra en laSexta Noche. El secretario general de AMYTS cita el caso de una compañera sanitaria que lleva ya casi 18 meses de baja por este motivo, que en su momento tuvo el COVID-19 de forma asintomática y ahora sufre "un cuadro parecido a lo que es la fibromialgia".

Según el doctor, esta situación afecta ya a un 10% de los pacientes que han padecido coronavirus e insta a crear unidades específicas para su seguimiento. "Hay que apostar por invertir en estudios que puedan revertir este COVID persistente, porque si no tenemos una pospandemia que va a ser la del COVID persistente", advierte.

Como la variante Delta está infectando a mucha más población, apunta por su parte Graziella Almendral, "va a haber mucho más COVID persistente". Asimismo, advierte, esto se está viendo en población que sufrió la infección por coronavirus sin síntomas o de forma leve, sin necesidad de atención hospitalaria "y de repente aparece esa COVID persistente que le impide hacer una vida normal".

"El problema es que no sabemos qué hacer cuando estos pacientes vienen a Urgencias, no sabemos qué darles. No hay ningún tratamiento", señala al respecto el doctor César Carballo, médico de Urgencias.

"No tenemos tratamiento para esto", coincide por su parte el doctor Julio Mayol, que sostiene que "no da igual infectarse" puesto que "se pierden años de vida ajustados por calidad". Puedes ver el debate en la mesa de expertos de laSexta Noche en el vídeo que ilustra esta noticia.