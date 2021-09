Antonio Resines y Jorge Sanz han visitado este sábado el plató de laSexta Noche. Los actores han acudido al programa para hablar de la actualidad informativa y sus proyectos, aunque la entrevista no ha comenzado de una forma convencional, sino con los dos realizando una actuación en directo con salto mortal incluido.

"Antonio, te veo en plena forma", ha comentado Sanz tras ver el salto, mientras que José Yélamo ha reaccionado así a la sorprendente entrada en plató de los actores: "No os va muy bien, ¿no? No sabíais cómo llamar la atención". Finalmente, antes de dar por concluida la entrevista, Resines ha reconocido que el salto mortal no lo ha hecho él, sino el especialista Alfredo Olaya.