En lo referente a la suspensión de un concierto de Def con Dos en Madrid por parte del alcalde por, según afirmó, "legitimar el terrorismo", Errejón ha declarado en laSexta Noche: "Yo siempre he defendido que el arte y la cultura no delinquen porque si delinquieran una buena parte de las canciones que más nos han emocionado, de las películas que más nos gustan o de los libros que más nos han conmovido o sacudido, a lo mejor no se habrían escrito y, por tanto, habríamos perdido mucho".

En este sentido, Íñigo Errejón ha declarado que "a uno no le tienen que gustar todas las manifestaciones culturales que se hacen, pero sí que tiene que poder defender el derecho a que se sigan haciendo". "Con esta derecha de prohibir, ¿habríamos tenido la movida madrileña?", se ha preguntado el líder de Más Madrid.

Errejón ha pedido que alguien "coja las letras y a los grupos" para comprobar qué decían sus canciones. "A mí siempre me ha gustado mucho el punk. La mitad de los grupos que me han gustado siempre no se habrían atrevido a hacer las mismas canciones", ha asegurado.

De esta forma, ha mostrado su indignación ante las decisiones del Ayuntamiento de Madrid. "¿De verdad estas son las prioridades de los madrileños? Con la de cosas que hay en Madrid y este Ayuntamiento lo que ha entendido es más coches, menos espacio público y prohibir actos culturales y conciertos", ha manifestado.

Asimismo, Íñigo Errejón ha hablado de las medidas del nuevo ayuntamiento como "una revancha que nada tiene que ver con las prioridades de los madrileños". Sin embargo, ha afirmado que "no les va a salir bien porque se van a enfrentar con la oposición mayoritaria de los madrileños que tienen más cariño a la libertad que a esta especie de actuaciones acomplejadas, revanchistas y de odio".