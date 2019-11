El presentador de El Intermedio se ha dirigido a Santiago Abascal en laSexta Noche: "Como él siempre vela por los españoles antes que por los extranjeros, me gustaría saber qué opina de esas familias que desahució Ana Botella, esas familias que estaban en la indigencia, para las cuales todos los españoles pagamos unas viviendas de protección. Esta gente pagaba una mensualidad por esas viviendas y fueron desahuciados", ha criticado.

Así, Wyoming ha continuado denunciando que esas familias fueron "puestas en la calle sin más para venderle eso a fondos buitres extranjeros". "Señor Abascal, se desahucia a españoles para vendérselo a extranjeros", ha expresado el médico y escritor, preguntándose, de nuevo, qué opinará el líder de Vox.

"A mí me parece el acto de mayor crueldad que yo he vivido en toda la historia política. Llegar a ese punto demuestra que son gente desalmada, a pesar de que luego son de comunión diaria y que la doctrina de cristo la tienen, pero no sé en qué cristo cree esa gente. Desde luego no en el que está en las escrituras", ha manifestado de forma contundente Wyoming.