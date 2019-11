Los presentadores de laSexta Noche se han caracterizado como si estuvieran en los años 80 para viajar atrás en el tiempo, hasta La Movida Madrileña y recordar una chaqueta dorada de Wyoming que tiene mucha historia: le hizo famoso en Barcelona.

Tras ver unas imágenes, el presentador de El Intermedio ha contado que "esa chaqueta perteneció a Enrique Morente, que la compró en los carnavales de Cádiz". "Se la dejó a un amigo mío, Carlos Franco, que es el que ha pintado los frescos de la Casa Mayor y me la prestó para hacer unos bolos. Me gustó tanto que me hice el sordo y me la quedé una buena temporada. Me hice famoso en 24 horas", ha recordado el médico y escritor.

"Wyoming, sobre su actuación con Bertín Osborne: Si la política hace extraños amigos de cama, la televisión ni te cuento"

A continuación, 'Memoria de Pez' ha recordado el momento en el que Wyoming cantó con Bertín Osborne en en 1996 en la gala de los premios TP'. "Si la política hace extraños amigos de cama, la televisión ni te cuento. Él canta mejor, yo estaba allí de 'pringao'", ha expresado el presentador de El Intermedio.

La razón por la que escribió su primer libro

Además, Verónica Sanz ha dado paso a unas imágenes en las que Wyoming, en el programa 'De tú a tú', de Antena 3, en 1997 presentaba su libro 'Un vago, dos vagos, tres vagos'. El escritor, que acaba de publicar 'La furia y los colores, la segunda parte de su biografía, ha contado en laSexta Noche el motivo por el que escribió su primer libro: "Me dijeron que tenía una neumonía vírica y que tenía que estar tres meses en la cama así que decidí escribir un libro sobre los vagos, sobre la gente que vive todo el día tumbada".