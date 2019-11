Wyoming ha hablado en laSexta Noche sobre su época hippie. El presentador de El Intermedio ha recordado que en su viaje al salir de España, parecía que se estaba "en otro planeta". "La libertad olía. Tú salías a la calle y era como si tuvieras una dispersión molecular y luego salías a la calle y te metían un porro y entonces ya levitabas del todo", ha bromeado.

"El Ayuntamiento de Ámsterdam, en lugar de reprimir, habilitó un parque para los hippies"

Además, ha contado que en Ámsterdam descubrió "la psicodelia". "El Ayuntamiento de Ámsterdam, en lugar de reprimir, habilitó un parque para los hippies", ha recordado, añadiendo que, además de dormir en el parque, "había duchas colectivas donde se duchaban chicos y chicas en pelotas".

"Yo no había visto a una mujer en pelotas en mi vida. Tenía 17 años y a mí me daba miedo ducharme por si me veían empalmado y me echaban. Entraba allí abochornado y emocionado. De hecho, mi colega y yo nos tirábamos una hora en la ducha, no nos habíamos duchado tanto en la vida, salíamos arrugados", ha contado entre risas. Wyoming ha reconocido que de allí salió "completamente transformado". "Cuando llegué a España era otro individuo para siempre".

"Íbamos en dirección Mónaco y acabamos en Múnich"

El presentador de El Intermedio también ha contado otra divertida anécdota durante su viaje por Europa. "Íbamos dirección Mónaco y acabamos en Múnich. Estábamos en Italia y Múnich en italiano se dice Mónaco, por lo que creíamos que íbamos a Mónaco y nos fuimos a hacer puñetas", ha recordado Wyoming, añadiendo que, aprovechando el imprevisto, aprovecharon para viajar por los países nórdicos.