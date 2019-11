Iñaki López le ha mostrado la foto de José Miguel Monzón Navarro (Wyoming), durante el servicio militar. "En esa foto, aunque se me vea con una piel estupenda, porque siempre he tenido un cutis fabuloso, tenía 27 años y ya era médico", ha contado el presentador de El Intermedio.

Así, ha desvelado el motivo por el que lo hizo la mili con esa edad: "Se me acabaron las prórrogas, porque yo estaba esperando a ver si la quitaban. No quiso dios y me tuve que incorporar a filas, pero allí ya era médico y estuve en el hospital Francisco Franco".

" Si la mili te pilla en la adolescencia y tienes un tío que te está amenazando, con 18 años se lleva peor que con 27"

"Las humillaciones me afectaron poco porque era mayor. Si te pilla en la adolescencia y tienes un tío que te está amenazando con chulería, con 18 años se lleva peor que con 27", ha expresado Wyoming, añadiendo que era "una cosa de despersonalización".

En esta línea, Wyoming ha afirmado que "lo que pretendía el servicio militar era hacerte entrar en contacto con la realidad". "Te sacaban del mundo en el que vivíamos y te metían en la realidad y te decían que todo lo que estabas viviendo fuera era una mentira y una mierda", ha asegurado.

En concreto, ha recordado que en una charla sobre la Constitución les dijeron que "no valía absolutamente para nada". "Las palabras fueron, porque me acuerdo perfectamente, que la Constitución era como la reina que estaba en Aranjuez, que llegaron tres sargentos y le dijeron: firma aquí o te meto una paliza en la castaña".