Wyoming ha hablado sobre la Conferencia Episcopal en laSexta Noche, afirmando que "representa la parte del negocio basada en una religión". Así, ha señalado que "una cosa es el ejercicio libre de creer en lo que quiera y otra cosa es el uso que determinadas personas constituidas en una jerarquía hacen de eso".

"A día de hoy, la iglesia tiene más patrimonio que el propio Estado, y mira que ha habido desamortizaciones en las que se han incautado bienes de la iglesia, pero aún así se rehacen y se rehacen. Eso es el 'business' de una creencia, que no necesariamente tiene que ver con la creencia, ellos miran por el negocio", ha expresado el presentador de El Intermedio

A continuación, Wyoming ha mostrado la camisa que llevaba, en las que se podía ver las iniciales 'TCB', que representan el lema de Elvis Presley: 'Take care of the business'. "Esta camisa que llevo tiene las iniciales de 'Cuida tu negocio' que decía Elvis Presley, era su máxima y también es la máxima de la Conferencia Episcopal. Yo creo que está por encima incluso del mismo señor", ha criticado el médico y escritor.

Habla sobre las declaraciones de Francis Franco en laSexta Noche

Además, Wyoming también ha hablado sobre las declaraciones que hizo Francis Franco en laSexta Noche en las que aseguró que la dictadura de Franco fue más "una dictablanda". "Eso dependía de en qué lado estuvieras. Yo era consciente de lo que ocurría. Para otros sería 'dictacojonuda', todo depende del nivel de privilegios que te otorgue la dictadura", ha afirmado el presentador de El Intermedio, añadiendo que "para el que tenía un sentimiento político diferente y fue encarcelado, para él fue una putada".

"En las manifestaciones durante el franquismo disparaban, era una cosa muy jodida. Yo iba cagado"

Así, ha asegurado que "si no pasó más es porque la gente estaba acojonada" y ha hablado se su experiencia personal: "Yo fui a algunas manifestaciones, que entonces se llamaban 'saltos', y no había más de 100 o 150 personas. Disparaban, era una cosa jodida, con mucho miedo. Yo iba 'cagao'. Te citaban en una cafetería y te decían la hora y el sitio donde tenías que estar. El 'salto' duraba minuto y medio o dos minutos, hasta que llegaba la Policía y todo el mundo echaba a correr porque si te cogían ibas al talego", ha recordado.