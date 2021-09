Cristina Almeida cree que hay que "tener cuidado" cuando se habla de las palabras de Esperanza Aguirre y de la "conciencia tranquila". En su cara a cara con José Manuel García-Margallo en laSexta Noche, cuestiona que Aguirre "nunca se da a ella misma".

"Siempre dice 'uy, se me ha metido un rana en mi equipo', 'uy, he descubierto que me he equivocado'. De repente se da cuenta que todos los presidentes que ha tenido están en la cárcel", asevera Almeida.

Añade Almeida que Aguirre tendría que tener "la conciencia muy poco limpia" al pensar "lo que ha metido en la Comunidad de Madrid de representantes", una intervención que puedes volver a ver en el vídeo.