Aguirre reconoce que ha fracasado buscando novia a Martínez-Almeida: "Le presenté una hija de Tiger Woods pero nada"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid sólo tiene buenas palabras para la actual candidata de su partido, Isabel Díaz Ayuso, y para el candidato del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Sobre Díaz Ayuso, Aguirre asegura que le parece "estupenda" y destaca cuando trabajó para ella: "Ha llevado las redes sociales mías siendo presidenta del partido y de la Comunidad y no ha metido ninguna pata".

Esperanza Aguirre también ha confesado que "hace mucho tiempo" intentó buscar novia a Martínez-Almeida: "He fracasado. No he debido dar con el perfil y eso que le presente a una sobrina de Tiger Woods que era guapísima, pero nada no hubo manera".

Por otro lado, Esperanza Aguirre ha tenido unas duras palabras contra Mariano Rajoy. La exdiputada cree que Pablo Casado no tiene la culpa del batacazo electoral, y cree que todo empezó cuando "Rajoy tuvo una mayoría absolutísima en 2011" y el PP llegó "a 2015 como está ahora Pedro Sánchez":

Sobre Vox, la expresidenta de la Comunidad de Madrid es muy clara: no cree que sea "ultraderecha" y asegura que sus votantes provienen del propio Partido Popular:

PP, Ciudadanos y Vox llegarán a acuerdos donde sea necesario para Esperanza Aguirre y cree que estos movimientos que parece que impiden los pactos entre las tres formación son puro "postureo":

Esperanza Aguirre también ha tenido palabras para Podemos. Vuelve a insistir en que "se han financiado con Venezuela" y carga duramente contra su forma de hacer políticas y su ideología. Además hace especial mención a Monedero y el trato que tuvo Montoro con él:

Uno de los titulares de la noche es la defensa de la exdiputada del PP sobre una abstención de su partido a una investidura de Pedro Sánchez. Aguirra cree sería la mejor opción para que el Gobierno no dependiera de "independentistas ni podemitas":

Iñaki López le ha preguntado por los polémicos pisos sociales vendidos a los fondos buitre en Madrid. Aguirre tacha de "falso" que el alquiler de estos pisos se haya triplicado y justifica la venta alegando que se estaba en "crisis":

Franco y su exhumación del Valle de los Caídos ha sido otro de los temas tratados en la entrevista. Aguirre no se ha posicionado claramente y sólo ha pedido que "se deje descansar a los muertos en paz". Además ha tenido un pequeño rifirrafe con el presentador a cuenta de la Memoria Histórica:

Para finalizar, Andrea Ropero le ha mostrado vídeos curiosos de sus momentos en televisión. Entre ellos está el día que conoció al gran Wyoming, en el programa de Lolita Flores en 1993: