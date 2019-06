Esperanza Aguirre: "El señor Montoro le perdonaba todo al señor Monedero pero a mi nada"

Esperanza Aguirre defiende que Podemos representa a "los políticos que han llevado al país más rico de América (Venezuela) a la ruina más absoluta" y vuelve a insistir en que "han sido financiados por Venezuela".

La exdiputada del PP asegura que la formación de Pablo Iglesias "sigue defendiendo la falta de alimentos, medicinas y libertad" en Venezuela. Además ataca a Monedero: "El señor Montoro le perdonaba todo al señor Monedero pero a mi nada. A Monedero le pillan con medio millón de dólares y le da tiempo para que haga una complementaria".

Sobre Más Madrid, Aguirre tiene claro que su aparición "refleja que el liderazgo de Pablo Iglesias y de su pareja, Irene Montero, desde el momento en que se compraron el casoplón de Galapagar, que les llaman los marqueses de Galapagar, estaba puesto en cuestión".

"Podemos me parece un horror y todo lo que propone. Por ejemplo Isabel Serra con las cosas que ha dicho de las donaciones... yo que he tenido un cáncer que haya despreciado las donaciones de Amancio Ortega me ha parecido indignante", sentencia Aguirre.

Por otro lado, Esperanza Aguirre ha tenido unas duras palabras contra Mariano Rajoy. La exdiputada cree que Pablo Casado no tiene la culpa del batacazo electoral, y cree que todo empezó cuando "Rajoy tuvo una mayoría absolutísima en 2011" y el PP llegó "a 2015 como está ahora Pedro Sánchez":

Sobre Vox, la expresidenta de la Comunidad de Madrid es muy clara: no cree que sea "ultraderecha" y asegura que sus votantes provienen del propio Partido Popular:

PP, Ciudadanos y Vox llegarán a acuerdos donde sea necesario para Esperanza Aguirre y cree que estos movimientos que parece que impiden los pactos entre las tres formación son puro "postureo":

Uno de los titulares de la noche es la defensa de la exdiputada del PP sobre una abstención de su partido a una investidura de Pedro Sánchez. Aguirra cree sería la mejor opción para que el Gobierno no dependiera de "independentistas ni podemitas":

Iñaki López le ha preguntado por los polémicos pisos sociales vendidos a los fondos buitre en Madrid. Aguirre tacha de "falso" que el alquiler de estos pisos se haya triplicado y justifica la venta alegando que se estaba en "crisis":

Franco y su exhumación del Valle de los Caídos ha sido otro de los temas tratados en la entrevista. Aguirre no se ha posicionado claramente y sólo ha pedido que "se deje descansar a los muertos en paz". Además ha tenido un pequeño rifirrafe con el presentador a cuenta de la Memoria Histórica:

También ha tenido unas cariñosas palabras para la líder del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y para el líder del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Almeida. Sobre este último ha reconocido que le ha intentado buscar novia, pero ha fracasado:

Para finalizar, Andrea Ropero le ha mostrado vídeos curiosos de sus momentos en televisión. Entre ellos está el día que conoció al gran Wyoming, en el programa de Lolita Flores en 1993: