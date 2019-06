Esperanza Aguirre: "No me parecería mal que el PP se abstuviera para que gobernara el PSOE"

laSexta Noche entrevista este sábado a la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. ¿Qué piensa de los resultados electorales de su partido? ¿Cómo valora las posibles alianzas con Vox? ¿Cree que el PP debería facilitar la investidura de Sánchez?

Aguirre asegura que "no le parecería tan mal" que el PP se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez. "Yo, mi opinión personal, lo veo posible, ¿por qué no?", afirma la exlideresa del PP madrileño, que recuerda que el PSOE hizo lo mismo para que gobernara Rajoy.

Eso sí, Aguirre afirma que daría su apoyo al PSOE de Sánchez a cambio de que "no hiciera más cesiones a los independentistas" y que no pactara con Podemos. Pero, ¿ha hablado con Pablo Casado sobre esto? "No, pero se lo diré", responde a la pregunta de Iñaki López.