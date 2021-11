Después de que Gerard Piqué haya asegurado que "Madrid es un ejemplo para Europa" y que le gustaría que Barcelona estuviera a "ese nivel" porque en los últimos años le está costando "un poco más", Ada Colau le ha contestado.

"Creo que habla como empresario, él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que se refiera así a la ciudad, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona", ha afirmado Colau.

No obstante, ha apuntado que "no es verdad que Barcelona esté peor que Madrid" y que así lo corroboran los datos: "El paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid, es una cifra muy concreta que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos".

En este sentido, Ada Colau ha añadido que "Barcelona ahora es una de las ciudades más atractivas para las inversiones tecnológicas" y que es "un modelo de ciudad diferente".

"Barcelona es la capital de toda España con más inversión social porque priorizamos luchar contra la desigualdad, lideramos la lucha contra el cambio climático con políticas ambiciosas que generan miles de puestos de trabajo, somos la administración que más vivienda de alquiler social está construyendo ahora mismo en todo el país, estamos situados como capital científica", ha argumentado.

Además, la alcaldesa de Barcelona ha insistido en que su ciudad "apuesta por la cultura, la ciencia y la tecnología como estrategia de futuro".

Por último, Ada Colau ha zanjado: "Escucho que la poca vivienda pública que Madrid tenía la venden a fondos buitres y que están preocupados porque la gente vaya a los toros. Son modelos diferentes de ciudad".

Por otro lado, Ada Colau ha asegurado en laSexta Noche que el referéndum sobre la independencia de Cataluña no es una tontería, pero hacerlo ahora sería "irreal" y que "no hay una mayoría catalana que lo exija".