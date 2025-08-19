Martínez-Vares reclama consenso político ante los incendios: "¿Qué tiene que pasar en este país para que nos unamos?"

El asesor señala que los políticos deberían "resetear" y entender que tenemos que "trabajar juntos" para hacer frente a un problema común, confesando que le entristece ver cómo siguen "peleándose" mientras el monte arde.

Santiago Martínez-Vares se ha preguntado en Al Rojo Vivo qué tiene que pasar para que en este país "nos unamos" y exista una "política de consenso". "Arde el monte, tenemos un enemigo común, y andamos a tortas otra vez", ha criticado.

El asesor político ha confesado que le entristece ver que la clase política no se da cuenta de que los ciudadanos se sienten "abandonados" mientras ven a los políticos "peleándose".

"Echo en falta una política de abrazo, de concordia, de altura, que nos lleve a enfrentarnos a problemas comunes de manera lógica", ha señalado, recordando que muchos de los efectivos que hay ahora sobre el terreno intentando apagar el fuego hablan de descoordinación, algo que supone un problema.

Por tanto, ha dejado claro que ahora no es el momento de estar centrados en ver quién tiene la culpa. "Hay que apagar el fuego y trabajar para que no vuelva a ocurrir", ha recalcado, indicando que ojalá todo esto sirva para que aprendamos la lección.

"Los políticos deberían resetear y darse cuenta que lo único que nos queda es unirnos como país y salir adelante", ha señalado, destacando que hay que trabajar para que en el futuro el fuego no vuelva a devorarnos.