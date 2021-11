Ada Colau ha afirmado en laSexta Noche que el referéndum no le parece "una tontería", pero cree que en este momento es "irreal porque no hay una mayoría social catalana que lo exija como prioridad, ni se dan las condiciones políticas".

"No creo que el referéndum sea una tontería, ni mucho menos. Al contrario, pero en el contexto actual plantearlo a corto plazo todo el mundo sabe que es irreal, y todo el mundo reconoce que a corto plazo no se dan las condiciones, lo que no quiere decir que no se pueda plantear a medio o largo plazo, pero siempre desde el diálogo y el respeto", ha afirmado la alcaldesa de Barcelona, quien ha apostillado que el camino "no es fácil, ni rápido", pero que se puede conseguir a base de "trabajo, negociación y escucha", lo que "requiere tiempo".

En este sentido, Colau ha destacado que "ahora se está bajando mucho la tensión, y se están cumpliendo pasos que algunos llevamos años proponiendo como desjudicializar el conflicto, volver a mesa de diálogo y los indultos". "Esos pasos se han dado y han funcionado porque la tensión ha bajado", ha expresado.