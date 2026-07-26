El enfado de Vanesa Muñoz, alcaldesa de Casavieja (Ávila): "Las llamas han alcanzado muchas casas; no he tenido información del CECOPI"

La regidora ha expresado su "frustración y decepción" por la situación que está viviendo su pueblo que, ha destacado, se encuentra "rodeado por las llamas", algo que le genera mucha "incertidumbre".

Vanesa Muñoz, alcaldesa de Casavieja (Ávila), ha destacado en laSexta Xplica que en el pueblo están "rodeados por las llamas". "Muchos voluntarios están en el pueblo para intentar proteger las casas y no nos podemos mover. Estamos rodeados por ambos lados y no nos dejan salir por seguridad", ha subrayado, a lo que ha añadido que están "repartidos por el pueblo intentando apagar lo que va saliendo con algunos de los medios para evitar que se sigan quemando más casas".

Así, Muñoz ha señalado que a ellos se les consideraba "nivel bajo" de riesgo, por lo que no han llegado medios hasta este sábado, cuando "las llamas ya han alcanzado muchas casas". "Yo no tengo miedo, lo que tengo es frustración, decepción e incertidumbre porque no sé cómo va a ir la noche y no sé que que más partes del pueblo se van a perder y, sobre todo, siento mucha desolación", ha expresado.

En este punto, la alcaldesa de Casavieja ha defendido que hay "una cosa que hay que mejorar" y es que no ha tenido "ningún tipo de comunicación desde la base donde se está gestionando los fuegos de la zona". "Creo que un alcalde debería estar informado absolutamente de todo y yo no he tenido ningún tipo de información, solo y exclusivamente que evacúe mi pueblo", ha criticado, al tiempo que ha insistido en que la información que ella tiene "es por los agentes medioambientales", por los contactos que tiene y por un un grupo que tienen de WhatsApp con vecinos.

De esta forma, Vanesa Muñoz ha expresado su enfado por no haber "tenido información en ningún momento por parte de del CECOPI". "A mí me llamaron para decirme que desalojara a mi pueblo y es la única vez que me han llamado desde el centro de mando. No me han llamado para nada más en los tres días o cuatro que llevamos de incendio", ha manifestado la alcaldesa, quien cree que los vecinos están igual que ella, "cabreados, decepcionados y muy frustrados".

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