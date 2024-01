"¿Por qué no ha estado la CEOE en la negociación de la subida del SMI y cuál es su valoración del acuerdo?", preguntó José Yélamo a Francisco Aranda, vocal de la CEOE y máximo representante de la patronal de logística y transporte de España. "Fuimos de los primeros que dijimos que queríamos negociar y dialogar y pusimos una propuesta encima de la mesa", aseguró, y añadió que "nos basamos en lo que dice el estatuto de los trabajadores": "Dice que cuando se va a analizar el SMI hay que hacerlo con unos criterios técnicos y teniendo en cuenta el IPC, el empleo, la coyuntura económica y la evolución de las tasas del mercado de trabajo".

"Eso es lo que analizamos y propusimos porque lo creíamos razonable para no destruir empleo ni horas de empleo", aseguró.

"Lo que no entendemos es cómo al ministra de Trabajo, en primer lugar dijo que su propuesta era el 4%. Hay un chantaje y una actitud autoritaria que no entendemos; y no nos afecta a nosotros, pero sí al bienestar de todos los españoles", defendió Francisco Aranda; que se preguntó por "el criterio" de que "de pronto lo subiera al 5%", tal y como reflexionó en el vídeo principal de la noticia, donde reivindica "el diálogo y las mesas de negociación que tan buenos frutos están dando a nuestro país desde el inicio de la democracia junto a los sindicatos mayoritarios".