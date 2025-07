La exdiputada del PSOE Zaida Cantera, tras el escándalo de Paco Salazar: "En el partido no hay canales accesibles de denuncia"

Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, ha reconocido en laSexta Xplica que conoció a Paco Salazar en unas primarias, "junto al núcleo de Ábalos y Santos Cerdán", aunque ha apostillado que apenas ha "interactuado con él en el Congreso".

"Sin embargo, es cierto que poco después de marzo de este año, fui a dar unas conferencias a una comunidad autónoma y me reuní con algunas compañeras y me preguntaron que por qué me había alejado de la política y había alejado el escaño, y una de las cuestiones que salió fue Paco Salazar. No me contaron nada concreto. Hablaban de él como una persona babosa, que se excede en el ámbito del círculo personal de las mujeres, pero no me dijeron qué les pasó en concreto", ha afirmado la política.

Además, Cantera ha destacado que Pedro Sánchez "ha dicho que pide a las compañeras que usen canales para denunciar". Sin embargo, la exdiputada socialista ha lamentado que "es muy difícil que una mujer dé el paso, tal y como están las cosas actualmente, para denunciar, sobre todo, si estos canales no son tan accesibles como deberían serlo". "Yo creo que en el PSOE no hay unos canales accesibles de denuncia, no solo de este tipo de actitudes, sino también con las corruptelas, y creo que el PSOE puede aprovechar para mejorar eso", ha manifestado.