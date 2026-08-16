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Un empresario, sobre los funcionarios: "Hay muchos puestos que ya no tienen ningún sentido"

El debate sobre los impuestos y el gasto público enfrenta en laSexta Xplica al empresario José Luis Azañón y a la sindicalista Afra Blanco, con el foco puesto en el papel de las empresas y el funcionariado.

Un empresario asegura que "el funcionariado no tiene ningún sentido": "Si tú no eres eficiente en tu puesto de trabajo privado se te despide"

El funcionariado se convertía en uno de los principales puntos de fricción entre el empresario José Luis Azañón y la sindicalista Afra Blanco durante su debate en laSexta Xplica. Azañón defendía la necesidad de revisar determinados puestos de la Administración para mejorar la eficiencia del gasto público.

"Seguro que hay que incrementar el gasto en pensiones, sanidad y educación", afirmaba el empresario, aunque consideraba necesario "cambiar el modelo de país" y comenzar por "el funcionariado".

"Hay muchos puestos de funcionario que por la evolución de la vida y la sociedad ya no tienen ningún sentido, pero como tienen plaza de funcionarios por oposición, no podemos actuar sobre ellos. Ahí no estás optimizando el gasto", sentenciaba.

Las palabras de Azañón provocaban la reacción inmediata de la sindicalista, que interpretaba la propuesta del empresario como una defensa del despido de empleados públicos. "Estás diciendo que les despidan", le reprochaba, sorprendida.

Azañón, por su parte, establecía una comparación entre el empleo público y el privado para justificar su postura. "Si tú dejas de ser eficiente en tu puesto de trabajo en una empresa privada te despiden o te buscan otro sitio donde puedas ser productivo", insistía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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