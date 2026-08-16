"¿Volver ahora?": Gonzo anuncia el regreso de Salvados desde un chiringuito de playa

No han terminado las vacaciones de verano -para algunos, aún no han ni empezado- y Gonzo ya está listo para volver a ponerse al frente de Salvados... o no.

Con gafas de sol, camisa hawaiana y un refresco con pajita en la mano, Gonzo mira al horizonte con esa mezcla de paz y resignación de quien sabe que sus vacaciones tienen los días contados.

La brisa le despeina el flequillo. El sol aprieta. El chiringuito está vacío. Y, por un instante, parece que no hay nada más importante en el mundo que decidir si pedir otra bebida o enfrentarse a la cruda realidad: volver.

Gonzo permanece sentado, disfrutando de sus últimos minutos de libertad en completo silencio, solo con música de fondo. Sin entrevistas. Sin preguntas incómodas. Sin políticos. Sin debates. Sin tener que preguntarle a nadie por qué ha hecho lo que ha hecho.

"¿Volver ahora?", parece pensar mientras se aferra a lo poco que le queda de verano. Porque hay decisiones difíciles en la vida... y después está abandonar el chiringuito cuando todavía queda hielo en el vaso.

Pero todo lo bueno se acaba. Incluso el verano. Incluso la tranquilidad. Y, sobre todo, incluso las vacaciones de Gonzo.

El refresco se termina. La camisa hawaiana tendrá que volver al armario. Y el presentador de Salvados tendrá que cambiar la playa por las preguntas, el chiringuito por el plató y la siesta por una nueva temporada dispuesto, una vez más, a poner contra las cuerdas a sus protagonistas.

La calma está a punto de terminar.

Próximamente, en laSexta, nueva temporada de Salvados.

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